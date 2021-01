Atlas mapeia estabelecimentos produtores de frutas e hortaliças da Região Central

O Grupo Interdisciplinar de Pesquisas Agroalimentares Georreferenciadas (Gipag) da Universidade Federal de Santa Maria lançou ainda no ano passado, o livro Atlas Georreferenciamento da Fruticultura e Olericultura da Região Central do Rio Grande do Sul. Publicado em formato e-book, o atlas traz um compilado de informações sobre a localização dos produtores de frutas e hortaliças da região, além de dados secundários oriundos do Censo Demográfico 2010 e do Censo Agropecuário 2017 – produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – sobre os 35 municípios que fazem parte da região de abrangência da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Regional Centro.

Ao longo dos últimos anos, uma equipe de estudantes tem visitado produtores de frutas e hortaliças, tendo identificado 1.006 estabelecimentos produtores que as comercializam de alguma maneira, seja em pequena ou grande escala. As informações coletadas foram usadas para a elaboração do atlas, que poderá contribuir para a elaboração de políticas públicas e planos de desenvolvimento nos municípios, além de tirar do anonimato e mostrar a importância dos produtores para a comunidade em geral. Mais da metade desses estabelecimentos já foi visitada e as informações obtidas constam em um banco de dados mantido pelo Gipag.

A organização do atlas teve a liderança da professora, Suzimary Specht, do Colégio Politécnico, e do doutorando em Geografia, Ricardo Vieira da Silva, contando com a participação de outros membros do grupo de pesquisa. Foi publicado como e-book pela Editora da Cooperativa dos Estudantes do Colégio Politécnico (Cespol), e ficará disponível na página do grupo (www.ufsm.br/grupos/gipag/publicacoes) em duas versões: uma para visualização no computador e outra com melhor resolução, para impressão.

A live de lançamento contou com a participação de técnicos da Emater e de representantes dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais e Secretarias Municipais de Agricultura da região. Devido à capilaridade dessas instituições e ao seu trabalho junto aos agricultores, elas tornaram-se as principais parceiras do projeto, permitindo e facilitando o contato com os agricultores.

O e-book é dedicado ao engenheiro agrônomo, Alfredo Schons, assistente técnico regional da Emater de Santa Maria, falecido em 2019. Ele foi um dos precursores e fomentadores desse trabalho no ano de 2016.

Fonte: UFSM