Atividades no interior de Faxinal do Soturno marcam o Agosto Lilás

Na última quinta-feira, dia 21, equipes do Centro de Referência de Assistência Social (Creas), do Estratégia Saúde da Família (ESF) de Santos Anjos e do Projeto Viva em Movimento promoveram atividades alusivas ao Agosto Lilás em Faxinal do Soturno.

Pela manhã, em Santos Anjos, cerca de 30 pessoas participaram de uma caminhada com faixas e balões, levantando a voz pela proteção das mulheres e pelo fim da violência. Logo após, o assistente social Rafael Almeida ministrou palestra com o tema: “Quebrar o silêncio é salvar vidas”. À tarde, na comunidade de Sítio Alto, cerca de 40 pessoas se reuniram para um momento de reflexão. O encontro contou com a exibição do curta-metragem “Cicatrizes” e, em seguida, mais uma vez o assistente social Rafael conduziu a palestra.

O objetivo das atividades foi levar informação e serviços de proteção também aos territórios do interior, garantindo acesso a direitos que, muitas vezes, ficam concentrados apenas nas áreas centrais da cidade.

A campanha Agosto Lilás é um chamado para toda a sociedade dizer não à violência contra a mulher e incentivar a denúncia.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno