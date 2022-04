Atividades do “Bola pra frente” iniciam em Nova Palma

Teve início nesta quarta-feira, dia 30, em Nova Palma, as atividades do “Bola pra frente”, projeto este idealizado pela Fundação Antonio Meneghetti (FAM), no Recanto Maestro, com a parceria da Prefeitura de Nova Palma, por meio da Secretaria Municipal da Educação.

As atividades com as crianças do município são realizadas no Ginásio Municipal de Esportes, com aulas as quartas e sextas-feiras, quando as ações são desenvolvidas pelos professores Greiciele Mostardeiro, Leonardo Irion e Vinícius Arrussul.

O “Bola pra frente” é desenvolvido nos municípios da Quarta Colônia com o objetivo de introduzir o conceito e atitude de responsabilidade, respeito, disciplina e convívio saudável por meio da atividade física e futebol.

As inscrições para participar das aulas seguem abertas. Mais informações pelo telefone (55) 99932.0609.