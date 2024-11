Atividades de orientação sobre a Dengue são desenvolvidas nas escolas de Paraíso do Sul

O Setor de Vigilância em Saúde de Paraíso do Sul, composto pela Agente de Endemias, Gisele Xavier da Silva; Fiscal Sanitária, Isabel Cristina Teixeira da Silva; e pelo Médico Veterinário, Rodrigo Heberle Gastmann, vem desenvolvendo palestras e atividades com crianças e adolescentes das escolas municipais e estaduais do município. As visitas tem como principal objetivo informar e sensibilizar a respeito dos cuidados com a Dengue.

A equipe já identificou larvas do mosquito Aedes aegypti no município e necessita do auxílio e conscientização de toda a população para que possa evitar que a proliferação do mosquito não avance e para que não se identifique novos casos da doença em Paraíso do Sul.

As atividades já aconteceram nas escolas EMEI Alfredo Link, EMEF Alfredo Schlesner, EMEF Célia Milda Schlesner Schiefelbein, EEEF Duque de Caxias e EMEF Gaspar Barreto, abrangendo outras escolas nas próximas semanas. Ao fim de cada palestra, a equipe realizou uma gincana ilustrando a eliminação dos criadouros e evitando a reprodução do agente causador, finalizando com a entrega de garrafas de água para todos os alunos.

A equipe reforça também a atenção para as principais medidas de combate:

* Tampe os tonéis e caixas-d’água

* Mantenha as calhas sempre limpas

* Deixe garrafas sempre viradas

* Coloque areia nos vasos de plantas

* Retire sempre água dos pneus

* Mantenha a lixeira bem fechada

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul