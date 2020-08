Atividades de Educação Sanitária seguem em período de pandemia em Formigueiro

As atividades realizadas pelo Núcleo de Educação Sanitária da Supervisão Regional de Santa Maria da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) tiveram que ser adaptadas em época de pandemia para manter as ações junto às escolas da região.

Na regional de Santa Maria a inserção de temas da Educação Sanitária de forma transversal ao conteúdo escolar vem sendo realizada desde 2011, em escolas de zona rural ou com alunos provenientes do campo.

O município de Formigueiro iniciou o projeto no ano passado, com a capacitação dos professores. Porém, em função da pandemia de Covid-19, as aulas que deveriam ter iniciado no começo de 2020 acabaram sendo canceladas. “Com a manutenção da pandemia, tivemos que procurar alternativas através de meios digitais para dar continuidade ao projeto”, afirma Rômulo A. Depner, fiscal agropecuário que atua no Núcleo de Educação Sanitária. Foram produzidos vídeos com temas para serem abordados virtualmente com os alunos, com participação de fiscais agropecuários de várias regiões do Estado.

Entre os temas abordados nos primeiros materiais divulgados estão hidatidose, tuberculose e brucelose, além de suinocultura e doenças de suínos, carrapatos e sanidade das aves. Novos vídeos deverão ser produzidos com assuntos como raiva herbívora, doença da vaca louca, febre aftosa, etc.

A escola selecionada para participar do projeto, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rosa atende cerca de 260 alunos no município de Formigueiro, sendo a única com Ensino Fundamental completo na rede municipal. De acordo com a coordenadora pedagógica da instituição, Saionara Moreira, com o isolamento social e fechamento das escolas as atividades têm sido repassadas aos alunos através de grupos de WhatsApp e entrega de materiais impressos semanalmente. “Este projeto é muito válido levando em conta que muitos de nossos alunos são da área rural e filhos de agricultores, vamos fazer ao máximo para desenvolver atividades com esses vídeos e, no próximo ano, intensificar ainda mais o trabalho”, afirma Saionara.

Fonte: Regional Santa Maria Seapdr