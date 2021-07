Atividade de Pilates Solo será retomada em São João do Polêsine

A Secretaria da Saúde e Assistência Social de São João do Polêsine divulgou nesta terça-feira, dia 27, a retomada as atividades de Pilates Solo no município.

Realizada por meio do projeto Oficinas Terapêuticas, a inscrição para as aulas estão abertas, o qual deve ser realizado diretamente na sede da secretaria, junto da recepção.

Com atividades realizadas no Centro de Eventos, os alunos matriculados serão divididos em três turmas: terça-feira, às 18h15min; quarta-feira, às 9h; e quinta-feira, às 18h15min.

Pilates solo é a prática do método sem o auxílio de equipamentos, dependendo exclusivamente da força do próprio corpo para realizar os exercícios. Entre os benefícios da atividade está a correção de problemas posturais, resistência física, melhora da saúde mental, aumento da flexibilidade corporal, entre outros.

As inscrições encerram no dia 5 de agosto. Mais informações pelo telefone (55) 3269.1088.