Atividade de educação ambiental é desenvolvida em Nova Palma

No último dia 21 de setembro foi realizada em Nova Palma uma atividade de educação ambiental desenvolvida em parceria da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Coordenação Pedagógica e a equipe diretiva das escolas, com a Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Ação celebrou o Dia da Árvore.

A atividade foi realizada com a Escola Municipal de Educação Infantil Aquarela e com as escolas municipais de Ensino Fundamental Professora Cândida Zasso e Santo Inácio, com o objetivo de promover a conscientização da importância das árvores para o meio ambiente e para vida humana, incentivando a valorização e proteção.

Além dos alunos e professores das escolas, estiveram presentes as equipes diretivas das escolas municipais, o secretário municipal de Educação, professor João Alberto Ghisleni, o secretário municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Eliardo Cargnin, a Fiscal de Meio Ambiente, Betania Uliana Barbieri, a Agente Administrativa, Clauciane Garlet Stefanello, o estagiário Adilson Lima, do curso Técnico em Meio Ambiente da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e o responsável pelo Horto Municipal, Vanderlei de Mello.

Na ocasião foram plantadas as seguintes mudas de árvores: Araçá (Psidiumcattleianum), Goiaba-Serrana (Accasellowiana) e Pata-de-vaca (Bauhiniaforficata). Além do plantio das mudas, as quais foram adotadas e ficarão sobre o cuidado dos alunos e professores das escolas, também foram confeccionadas placas com a indicação do nome popular da árvore, do nome cientifico e com a data do plantio, com o intuito de, mesmo com o passar dos anos, a data e a espécie de árvore plantada possa ser lembrada, ocorrendo a sua valorização e seu cuidado. A equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente acompanhará também o desenvolvimento das mudas de árvores e oferecerá o suporte necessário.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma