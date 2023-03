Atendimentos médicos no interior de Silveira Martins foram retomados

Foto: Prefeitura de Silveira Martins

Na última quarta-feira, dia 22, a equipe do Estratégia de Saúde da Família (ESF) retomou os atendimentos médicos no interior de Silveira Martins.

A primeira comunidade a receber as atividades voltadas a melhoria da saúde foi Val Feltrina e Linha Base. Os atendimentos médicos no interior ocorrerão nas quartas-feiras, quinzenalmente, conforme cronograma.

Para esta quarta-feira, dia 29, está agendado o início dos “Grupos de Saúde Multigeracional” com o objetivo de prevenir e promover a saúde aos silveirenses. Será às 14h, no CTG Liberdade, com rodas de conversa, dinâmicas de grupo, entre outras atividades e que contarão também com presença da equipe multiprofissional. Na oportunidade, o ESF estará à disposição daquelas pessoas que ainda não fizeram o recadastramento do Sus.

Os grupos ocorrerão quinzenalmente, nas quartas-feiras, intercaladas com os grupos de atendimento médico, também conforme cronograma.