Ateliê de Textos Online Geoparque Quarta Colônia lançará coletânea em e-book, livro impresso e podcast

O projeto Ateliê de Textos foi reinventado durante a pandemia e aumentou a abrangência de suas ações. No ano de 2020 foram desenvolvidos três projetos em parceria com as escolas públicas. Um deles é o Ateliê de Textos Online Geoparque Quarta Colônia, vinculado ao projeto estratégico Geoparques, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria.

Em oficinas de produção textual na modalidade remota, estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental trabalharam com recursos linguísticos para construção de observações comentadas com temáticas relacionadas ao patrimônio natural e cultural da região da Quarta Colônia e também com técnicas de desenho criativo para ilustrar seus próprios textos.

Como resultado do projeto de extensão “Ateliê de textos Online – Geoparque Quarta Colônia” equipe do Ateliê de Textos promove no próximo dia 20 de janeiro a o lançamento da coletânea ‘Entre natureza e patrimônio cultural: as exuberâncias de Agudo, Nova Palma e Restinga Sêca’, em e-book, livro impresso e podcast.

A sessão de lançamento virtual acontecerá às 14h, pelo Google Meet.

Link para acesso: https://meet.google.com/zhw-jszo-uav

Fonte: Geoparque Quarta Colônia