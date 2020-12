Assuntos da área de segurança do município de Agudo são levados ao vice-governador do Estado

Na manhã desta quarta-feira, dia 30 de dezembro, uma comitiva de Agudo acompanhou o deputado Adolfo Brito até o gabinete do vice-governador, Ranolfo Vieira Junior. Levaram a situação de dificuldades enfrentadas pelo município, diante da necessidade de mais pessoal para Policia Civil e Brigada Militar. Pediram também viaturas e armamentos.

Além do deputado Adolfo Brito, estiveram o vereador de Agudo, Mauro Raddatz, o advogado Ilmar Goltz e a chefe de Gabinete do deputado, Michele Schiefelbein, que foram recebidos pelo diretor do Departamento Institucional do vice-governador que estava em audiência com o governador nesta manhã.

O assunto com detalhes será analisado para possível atendimento, declarou o deputado Brito, após a audiência.

Fonte: Gabinete do deputado Adoldo Brito