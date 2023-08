Associações rurais de Agudo recebem novos implementos agrícolas

Em um esforço contínuo para impulsionar a produtividade e melhorar as condições de trabalho dos produtores rurais do interior de Agudo, mais 12 implementos agrícolas foram entregues para oito associações de agricultores. O investimento de mais de R$ 150 mil proporcionou a aquisição de equipamentos essenciais para diversas etapas do processo agrícola, contribuindo para o crescimento sustentável do setor e beneficiando diretamente mais de 300 famílias de comunidades rurais.

O projeto, promovido pelo Governo Municipal, obteve recursos por meio de emendas parlamentares dos deputados federais Covatti Filho e Afonso Motta, além de contrapartida da Prefeitura de Agudo e representa um compromisso com o desenvolvimento das atividades agrícolas locais. Os implementos destinados incluem um distribuidor de calcário, duas ensiladeiras estacionárias, duas grades aradoras, uma semeadora para plantio direto e seis subsoladores.

O prefeito Luís Henrique Kittel reitera que a ação auxiliar na melhora das condições de trabalho e a qualidade de vida no meio rural. “Essa é uma forma de modernizar e potencializar a produtividade agrícola, além de incentivar a diversificação e agregar mais renda às famílias”, finalizou.

O projeto saiu de zero para 25 implementos já cedidos para associações rurais. Desde 2021, mais de 10 equipamentos já haviam sido cedidos para associações de produtores, como distribuidor de calcário, balança para pesagem de gado, ultrassom e grades aradoras, além de um veículo para a Associação de Produtores Rurais de Agudo (Asproag).

“Nosso objetivo é fomentar a agricultura familiar, reduzir o êxodo rural e incentivar o associativismo rural”, destaca Lucas Bock, responsável pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. Conforme ele, quando os produtores têm autonomia para seus serviços, o trabalho e o desempenho dos projetos técnicos da Secretaria de Agricultura também são beneficiados. “Nossa equipe vem fortalecendo o trabalho em projetos que objetivam o desenvolvimento agrícola e atenda aos anseios da população, como o Água Para Todos, Pró-Morango e Pró-Leite”.

Impacto na agricultura local

Os implementos agrícolas recém adquiridos têm o potencial de revolucionar a maneira como os agricultores operam, permitindo maior eficiência, economia de tempo e um uso mais responsável dos recursos naturais. O distribuidor de calcário, por exemplo, é fundamental para o ajuste do pH do solo, aumentando a fertilidade e a produtividade das lavouras. As ensiladeiras estacionárias ajudarão na produção e armazenamento de forragem, essencial para a alimentação do gado durante todo o ano.

Além disso, as grades aradoras e os subsoladores auxiliarão na preparação do solo, facilitando o plantio e o desenvolvimento saudável das culturas. A semeadora para plantio direto é uma ferramenta moderna que reduz a erosão e o uso de agroquímicos, promovendo uma abordagem mais sustentável para a agricultura.

Veja a lista das associações contempladas e os implementos cedidos na entrega mais recente.

Linha das Pedras – Subsolador 7 hastes

Linha dos Pomeranos – Distribuidor de calcário

Linha Nova – Semeadoura de 3 linhas PD

Linha Boêmia – Subsolador 7 hastes, ensiladeira estacionária, subsolador 7 hastes e grade aradora

Linha Araçá – Ensiladeira estacionária e Subsolador 7 hastes

Linha Teotônia/Católico – Subsolador 7 hastes

Pró-Leite – Grade aradora e subsolador 7 hastes

Perspectivas futuras

O sucesso deste projeto é resultado de uma colaboração entre os deputados federais, as associações de agricultores e Prefeitura de Agudo, além da Câmara de Vereadores que atua na aprovação dos termos de cessão de uso. Para 2023, a previsão é que sejam investidos mais R$ 400 mil em novos implementos agrícolas.

Fonte: Prefeitura de Agudo