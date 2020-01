Associações do interior de Restinga Sêca recebem equipamentos agrícolas

Em solenidade realizada no início da tarde desta quarta-feira, dia 15, na Prefeitura de Restinga Sêca, a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente fez a entrega de diversos equipamentos agrícolas para associações de produtores do interior do município.

Com um investimento total de R$ 242.772,46, as entidades contempladas foram a Associação dos Leiteiros da Coxilha do Osório, Associação dos Agricultores de São Miguel Novo, Associação Santa Lúcia e Associação dos Arrozeiros. Os recursos financeiros são provenientes de Emenda parlamentar no valor de R$ 110 mil do deputado federal Alceu Moreira e de R$ 100 mil da senadora Ana Amélia Lemos, além de contrapartida do município.

O objetivo da aquisição e destinação dos equipamentos para as entidades tem o objetivo de melhorar e qualificar ainda mais a produção agropecuário do município.

Confira abaixo os equipamentos, valores e associações aos quais foram destinados os equipamentos.

Associação dos Leiteiros da Coxilha do Osório

Colhedora de forragem: R$ 24.899,00

Associação dos Agricultores de São Miguel Novo

Colhedora de milho: R$ 10.910,00

Associação Santa Lúcia

Carreta agrícola: R$ 10.910,00

Colhedora de forragem: R$ 24.899,00

Associação dos Arrozeiros

Plantadeira microcamalhoneira: R$ 96 mil

Reboque truck: R$ 9.910,00

Plaina a laser: R$ 10.442,00

Plaina niveladora de arrasto: R$ 54.802,46