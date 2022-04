Associação Esportiva e Recreativa de Faxinal do Soturno faz parceria com o município

Nesta quinta-feira, dia 7, o prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner, recebeu em seu gabinete os representantes do Chelsea – Associação Esportiva e Recreativa de Faxinal do Soturno (AERFS), Leonardo Cerezer Bisognin, Eduardo Garlet Prestes e Diego Cassol, para tratar sobre a parceria da entidade com o município.

Na ocasião, foi apresentado o projeto da equipe que deve levar o nome de Faxinal do Soturno ao cenário estadual do futsal gaúcho. Na última semana, o Chelsea AERFS realizou a sua filiação à Federação Gaúcha de Futebol de Salão e participará do Campeonato Estadual de Futsal Série Bronze.

Visando a disputa da competição, o município deve ceder o Ginásio Municipal para a realização dos treinamentos da equipe.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno