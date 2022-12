Associação dos Produtores de Leite é formada em Agudo

Durante encontro com produtores de leite na última sexta-feira, dia 16, na propriedade leiteira de Dila Steuernagel, em Novo São Paulo, foi anunciada a formação da Associação dos Produtores de Leite de Agudo e entre outras atividades a serem realizadas durante o próximo ano.

No momento inicial, uma grade aradora e um arado subsolador será repassado para a associação. Além disso, também foi anunciado que será disponibilizado aparelho de ultrassom durante o ano.

Desta forma, a primeira diretoria da associação está formada pelos produtores: Semildo Gomes como presidente e Alexandre Pilecco de vice-presidente.

Outra novidade se dá pela parceria da Prefeitura de Agudo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental com o Sindicato Rural de Agudo, que estarão disponibilizando mais um médico veterinário para auxiliar o produtores. Desta forma, o Sindicato Rural também disponibilizará vários cursos gratuitos para a área leiteira. Os interessados na capacitação podem ir até a entidade para receber mais informações.

Todas essas ações já estão em processo de implantação para que, no ano de 2023, os produtores possam aprimorar ainda mais a atividade da produção leiteira, esta que é terceira maior fonte de renda do município. Durante o encontro foi entregue uma lembrança aos produtores integrantes do Programa Pró-Leite.

Fonte: Prefeitura de Agudo