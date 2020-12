Associação dos Artesãos de Nova Palma com novo espaço

Desde o dia 23 de novembro está em funcionamento o novo espaço onde a Associação dos Artesãos de Nova Palma está expondo e comercializando seus produtos junto ao público, com o apoio do Município, que participa com o custeio do aluguel do mesmo.

Em casa situada na Rua Almirante Barroso, 351, em frente à Praça Pe. João Zanella, o funciona de segunda a sexta, das 13h30min às 17h30min, e no sábado das 08 às 11 horas.

Vale ressaltar que estão sendo tomados todos os cuidados no local, com uso de máscara e álcool gel e limitação de pessoas ao mesmo tempo no espaço.

A Associação dos Artesãos convida a comunidade a visitar e reforça ainda aos que fazem trabalhos de artesanato no município e queiram também se juntar ao grupo que façam contato nesse próprio local, ou com a atual presidente, Alzevir Pellegrin, no telefone 99913-3906.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma