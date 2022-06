Associação de Produtores Rurais de Agudo recebe veículo da Prefeitura

A Associação de Produtores Rurais de Agudo – ASPROAG recebeu nesta quarta-feira, dia 22 de junho, um veículo da Prefeitura de Agudo. O Fiat Uno Mille Fire Economy 1.0 Flex Celebration, que até então estava de posse do Executivo Municipal, foi cedido à associação atendendo a necessidade de agricultores familiares do município.

Produtores associados à ASPROAG comemoraram a conquista e reiteram que o veículo auxiliar em trabalhos, como por exemplo nas feiras realizadas em outros municípios e na logística de transporte de materiais. “Só temos a agradecer o que está sendo feito pela ASPROAG, sempre sonhamos em ter um veículo para melhorar o nosso deslocamento”, disse o agricultor Renato Unfer, vice-presidente da ASPROAG.

Para o prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, a entrega representa o cuidado e a atenção do município com os agricultores. “Tem carinho e atenção especial com aqueles que acordam cedo e trabalham duro para dar alimento para todos nós”, disse Kittel.

Conforme o Secretário Municipal de Agricultura, Giovane Neu, o veículo foi reformado para garantir melhores condições de trabalho e celebra o incentivo à agricultura familiar. “Mais um compromisso que estamos honrando com nossos produtores do município”, reiterou Giovane.

O veículo tem fabricação no ano 2011/2012, com ar condicionado, câmbio de 5 marchas, direçãohidráulica, vidros e travas elétricas.

Fonte: Prefeitura de Agudo

Fotos: Francisco Bolzan