Associação Cultural Ekos do Paraíso realizará diversas ações neste 2025

A Associação Cultural Ekos do Paraíso, de Paraíso do Sul, divulgou nesta quinta-feira, dia 2, que neste ano 2025 está realizando suas atividades com projeto aprovado como produtor cultural CEPC12468 na Lei de Incentivo à Cultura (LIC) estadual a qual foi contemplada com captação de recursos da empresa Dickow Ltda. e da Rede de Farmácias São João.

O projeto viabilizará todo funcionamento do coral e fortalecerá a parceria com o Coral Libras AP da Escola Estadual Presidente Afonso Pena, que abrilhanta as apresentações fazendo a tradução das músicas com a linguagem de sinais, o que promove a inclusão das pessoas com deficiência auditiva e promove a participação cidadã.

Para dar início às atividades, o Coral Ekos estará realizando ação social nesta sexta-feira, dia 3, às 16h, no Lar de Idosos Paraíso, no qual fará a apresentação de Natal. Além disso, a associação foi aprovada na Lei Aldir Blanc, na qual promoverá uma Noite Cultural no mês de agosto.

Os integrantes do Coral Ekos convidam a todos para prestigiarem as apresentações.