Associação Bombeiros Voluntários de Nova Palma recebe uniformes

Prestes a completar um ano de fundação, a Associação Bombeiros Voluntários de Nova Palma está realizando diversas ações neste ano para que a guarnição se torne definitivamente operacional.

Em entrevista à Rádio Integração, Vantuir Tomazi, presidente da associação, destacou que uma das últimas ações realizadas foi a aquisição dos uniformes para os 22 integrantes. A compra foi realizada pela Prefeitura de Nova Palma e com contrapartida da associação. “Os uniformes vieram para a sociedade ver que está funcionando, que estamos dando passo por passo e acho que é uma alavanca para isso se tornar realidade”, enfatizou Vantuir.

As demais ações realizadas para que a guarnição possa efetivamente se tornar operacional está a construção da sede própria, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 200, no antigo Parque de Máquinas da Prefeitura. As obras no local iniciaram no último mês de janeiro por parte do Poder Executivo e com a ajuda dos bombeiros voluntários.

Outra ação de destaque é a busca de recursos financeiros para a aquisição de uma viatura, um caminhão, e também equipamentos. Para isso, os voluntários estão contando com o apoio da Prefeitura de Nova Palma e dos empresários locais.

“Estamos dando vários passos para a efetivação da nossa atuação. Foi muito difícil a parte dos papéis para criar a associação. Estamos contando com um grupo excelente de profissionais, a comunidade que está nos ajudando e a Prefeitura que é a nossa grande parceira”, finalizou Vantuir.