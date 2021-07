Assistência Social de Silveira Martins lança projeto Empregabilidade

A Secretaria da Assistência Social e Habitação de Silveira Martins, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) lançou recentemente o projeto “Empregabilidade”. A iniciativa tem como objetivo ser o elo entre as vagas de emprego das empresas do município e as pessoas que procuram se inserir no mercado de trabalho. Também é finalidade do projeto poder pesquisar junto aos empresários, quais habilidades os profissionais precisam ter para que se possam planejar cursos que venham de encontro às necessidades das empresas.

Na prática, é enviado um questionário para as empresas a fim de mapear as necessidades de mão de obra e habilidades a serem melhoradas nos seus recursos humanos. Em paralelo, a secretaria está visitando as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) para a busca ativa daqueles que estão sem oportunidade de trabalho. Essas pessoas são acolhidas pela equipe técnica do Cras para um diagnóstico de perfil e confecção do currículo. Importante salientar que não são atendidos apenas os usuários e sim todos aqueles que estão neste momento sem trabalho ou emprego.

Para a secretária Cátia Ferret, o projeto tem potencial muito grande para minimizar a falta de mão de obra em alguns setores, principalmente na área de indústria e gastronomia, onde é verificada a maior demanda. “Gostaria de agradecer o empenho da nossa equipe técnica do Cras que apresentou esse projeto e está executando de forma muito eficiente. Ontem em uma das visitas aos nossos usuários, tivemos a notícia do primeiro emprego gerado pelo projeto. O sorriso desta pessoa estampava a esperança de uma condição de vida melhor. Isso foi muito gratificante e mostra que o projeto será um sucesso”, acredita a secretária.

Empresas que ainda não receberam ou responderam ao questionário, elas devem contatar o email assistenciasocial@silveiramartins.rs.gov.br ou pelo Whatsapp (55) 99939.8963 ou pessoalmente na secretaria.

As pessoas que necessitam de orientação ou uma colocação no mercado de trabalho também podem entrar em contato com a secretaria ou com o Cras.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins