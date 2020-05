Assistência Social de Ivorá relata ações desenvolvidas

Jordano Moro, secretário de Saúde, de Ivorá, assumiu, recentemente, a Secretaria da Assistência Social (SMAS) e Habitação do município.

O novo titular da Assistência Social informa sobre as últimas ações desenvolvidas pela equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e da secretaria, durante a pandemia do coronavírus. “Os profissionais realizaram, no mês de abril, cerca de 170 atendimentos, referentes ao Auxílio Emergencial; prestando as informações necessárias em relação aos usuários da Assistência Social”, relata Jordano Moro.

“Auxiliamos todas aquelas pessoas, que nos procuraram e que não tinham acesso a internet ou celular e também sanamos dúvidas quanto ao cadastramento; o qual incluíam micro-empreendedor individual; contribuintes individuais ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social; trabalhadores informais; inscritos no Cadastro Único; ter cumprido o requisito de renda média até 20 de março de 2020; ter mais de 18 anos; família com renda mensal per capita (por pessoa) de até meio Salário Mínimo; entre outros”; informa a assistente Social, Sueli Filipin.

Conforme dados, obtidos através da Secretaria, a totalidade de pessoas, que fazem parte do Bolsa Família, no município, receberam o auxilio emergencial; não havendo assim demanda, para que fossem tomadas outras medidas assistenciais, emergenciais por conta da pandemia; contudo a Secretaria de Assistência Social informa que disponibiliza de cestas básicas para famílias que, eventualmente, estejam passando por situação de vulnerabilidade social, desde que atendam os critérios que constam na Lei Municipal 1266/17 – Lei de Benefícios Eventuais – mediante averiguação e parecer da assistente Social.

Em relação as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do Programa de Atenção Integral as Famílias (PAIF), os encontros e atendimentos foram suspensos, conforme orientação do Decreto n° 21 de 16 de março de 2020, revalidada pelos decretos posteriores.

Fonte: Prefeitura de Ivorá