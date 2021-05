Assistência Social de Faxinal do Soturno recebe 50 kits de alimentos do Ministério Engel 

Em tempos de pandemia, a solidariedade é fundamental para garantir o bem-estar de todos, principalmente das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O Ministério Engel mais uma vez demonstrou esse sentimento, doando 50 kits de alimentos para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Faxinal do Soturno. A doação foi entregue no dia 29 de abril, pelo pastor Tiago Engel, na sede da Igreja.

Conforme o secretário de Assistência Social, Eduardo Garlet, a doação de alimentos é de fundamental importância. “Estamos em meio a uma pandemia, onde muitas famílias estão sem emprego, sem renda ou em dificuldades financeiras. Esse envolvimento da comunidade fortalece e também inspira novas ações de solidariedade”, enfatiza. Segundo ele, com as doações, a Secretaria consegue atingir um maior número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, diminuindo as necessidades das famílias.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno