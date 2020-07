Assistência Social de Faxinal do Soturno realiza “lives” do projeto Viva em Movimento

“Em casa, mas com muita alegria, diversão e saúde”. Este é o slogan das lives que estão sendo realizadas pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social de Faxinal do Soturno para os participantes do projeto Viva em Movimento. O objetivo é manter o vínculo com os integrantes do grupo e proporcionar atividades para serem desenvolvidas em casa, visando cuidar da saúde e do bem-estar neste período de pandemia, em que os encontros presenciais estão suspensos. As transmissões ao vivo são feitas no grupo “Projeto Viva em Movimento”, no Facebook.

A primeira live aconteceu no dia 9 de julho e contou com duas aulas: treinamento funcional, com o professor convidado Frederico Irion e dança, com a professora Juliane Manfio. No dia 23 de julho, próxima quinta-feira, acontece a segunda edição da live. Desta vez, os temas serão: Autocuidado e Saúde Mental, com a assistente social Tatiana Nunes e com a psicóloga Rafaela Marchesan, do CREAS e ginástica localizada, com a professora Juliane.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno