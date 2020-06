Assistência Social de Faxinal do Soturno lança desafios para o projeto “Viva em Movimento” 

O mês de junho começa com desafios para os participantes do projeto “Viva em Movimento”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Faxinal do Soturno. A ação, denominada “Quarentena” tem como finalidade propor atividades que estimulem a integração, neste contexto de distanciamento social.

A primeira tarefa, lançada nesta segunda-feira, dia 1º de junho, será a realização de uma festa junina em casa. No domingo, dia 7, às 18h, todos os integrantes do projeto são desafiados a montar uma mesa com itens da gastronomia caipira e vestir trajes típicos usados nas festas de São João ocorridas em anos anteriores.

A Secretária de Assistência Social, Greici Uliana, explica que a ideia de propor desafios foi impulsionada pela importância da integração entre os participantes do projeto, que está com os encontros suspensos desde o mês de março, em razão da pandemia.

Em parceria com profissionais de diversas áreas do conhecimento, serão lançadas tarefas semanais ao longo deste mês para serem executadas pelos integrantes dos grupos, cada um em sua casa, em segurança, praticando a criatividade, a coordenação motora, a orientação, a saúde e o bem-estar de todos.

As atividades devem ser registradas e compartilhadas em um grupo criado no aplicativo WhatsApp. A adesão é voluntária.

Mais informações pelo telefone (55) 3263-2214.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno