Assistência Social de Faxinal do Soturno inicia Campanha do Agasalho 2023

A Secretaria Municipal de Assistência Social deu início nesta semana à Campanha do Agasalho 2023 em Faxinal do Soturno. Com o tema “Ser solidário aquece o inverno de quem mais precisa” a ideia é mobilizar a comunidade faxinalense para que faça doações de roupas e calçados de inverno (todos os tamanhos), cobertores, edredons e roupas de cama, em bom estado.

As doações podem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). A distribuição das peças acontecerá no Auditório Municipal, nos dias 29 e 30 de junho. Mais informações pelo telefone (55) 3263-2214.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno