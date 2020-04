Assistência Social de Faxinal do Soturno inicia a entrega de máscaras à população

A Secretaria Municipal de Assistência Social começou a entregar as máscaras de proteção nesta segunda-feira, dia 27 de abril. Os itens são de uso individual para prevenir o contágio do Coronavírus e destinados às famílias carentes do Município.

Conforme a titular da pasta, Greici Uliana, as máscaras estão sendo confeccionadas por costureiras voluntárias e parte dos materiais utilizados também são provenientes de doações da comunidade local. A distribuição será limitada a uma unidade por pessoa e a solicitação deve ser feita na sede da Secretaria (Rua Sete de Setembro, 790 – Antigo Seminário).

Mais informações pelos telefones (55) 3263-2214 e (55) 9 9131-2903.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno