Assinados três contratos para obras de calçamento de ruas em Restinga Sêca

Na última semana foram assinados dois contratos com a empresa Construtora Agudense Ltda., vencedora de licitações para pavimentação de ruas do município. A licitação para a pavimentação das ruas Antonio Belamir Fontana, na Vila Felin, Soldado Pedro Senna e José Burmann, no Bairro São Luiz, resultou no valor de R$ 359.470,00.

O aporte de recursos será garantido pelo Contrato de Repasse nº 888329/2019, oriundo de emenda do deputado federal Márcio Biolchi. Já a outra licitação, que abrange a pavimentação das ruas José Burmann (segunda etapa), Médium Chico Xavier e Arthur Scheffel, todas no Bairro São Luiz, resultou no valor total de R$ 227.633,32. O aporte de recursos desta obra será garantido pelo Contrato de Repasse nº 885736/2019, oriundo de emenda do deputado federal Osmar Terra.

Somados, os resultados das duas licitações geraram uma economia total para os cofres públicos de R$ 44.192,54 em relação ao valor projetado. A Prefeitura aguarda agora a autorização da Caixa Econômica Federal para dar ordem de início às obras.

A segunda etapa do calçamento da Rua Antonio Belamir Fontana, também já está com o contrato assinado com a Construtora Rodrigo Souza de Vargas & Cia Ltda., vencedora da licitação, que resultou no valor total de R$ 280.263,63. O aporte de recursos desta obra será garantido pelo Contrato de Repasse nº 889314/2019 , oriundo de emenda do deputado federal Marcio Biolchi. A economia gerada pela licitação em relação ao valor projetado é R$ 17.888,82.

DADOS GERAIS:

Licitação: Tomada de Preços 003/2020

Contrato de Repasse nº 885736/2019 – Emenda do Dep. Osmar Terra

Obra: Pavimentação das ruas José Burmann, Médium Chico Xavier e Arthur Scheffel

Vencedora: Construtora Agudense Ltda.

Contrato de execução: 047/2020

Valor: R$ 227.633,32

Licitação: Tomada de Preços 005/2020

Contrato de Repasse nº 888329/2019 – Emenda do Dep. Marcio Biolchi

Obra: Pavimentação das ruas Antonio Belamir Fontana, Soldado Pedro Senna e José Burmann

Vencedora: Construtora Agudense Ltda.

Contrato de execução: 048/2020

Valor: R$ 359.470,00

Licitação: Tomada de Preços 004/2020

Contrato de Repasse nº 889314/2019 – Emenda do Dep. Marcio Biolchi

Obra: Pavimentação da rua Antonio Belamir Fontana

Vencedora: Rodrigo Souza de Vargas & Cia Ltda.

Contrato de execução: 049/2020

Valor: R$ 280.263,63

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca