Assinados os termos de fomento junto a entidades sociais de Restinga Sêca

Foto: Francisco Bolzan

Foi realizado na manhã desta segunda-feira, dia 8, na Prefeitura de Restinga Sêca, o ato de assinatura dos termos de fomento referentes à contemplação de entidades de interesse social, por meio dos editais de chamamento público, realizados pelo município de Restinga Sêca para destinação de valores dos Fundos do Idoso e da Criança e do Adolescente.

A assinatura foi realizada pelo prefeito Paulinho Salerno, junto de representantes das entidades beneficiadas. Por meio do Fundo do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (Comdica) foi beneficiado o Sport Club Secco, AT Anita Garibaldi, CTG Os Vaqueanos e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) que receberam o valor de R$ 8 mil cada. Pelo Conselho Municipal do Idoso (Comui) foi beneficiada a Casa do Idoso Marino Lovato que recebeu o valor de R$ 40 mil e o Sport Club Secco com R$11.799,00.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca