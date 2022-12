Assinado convênio para repasse de R$ 1 milhão ao Hospital de Caridade São Francisco de Restinga Sêca

Em ato realizado em Porto Alegre, foi assinado na manhã desta terça-feira, dia 6, o convênio do programa Avançar na Saúde do Governo do Estado que destina R$ 1 milhão para investimento no Hospital de Caridade São Francisco.

Com a contemplação do recurso financeiro anunciado em junho deste ano, a assinatura ocorreu somente agora, na presença de Arita Bergmann, secretária estadual da Saúde, em razão do período eleitoral. O valor será utilizado na aquisição e instalação sistema de climatização do bloco cirúrgico e também na reforma/ampliação do Pronto Atendimento.

Ainda na Capital, foi assinado o convênio para execução da rede de gases medicinais do Centro Cirúrgico, oriundo de emenda de R$ 100 mil do deputado estadual Vilmar Zanchin.

Esteve participando do ato Paulinho Salerno, prefeito de Restinga Sêca; o deputado estadual Beto Fantinel; Norton Soares, secretário municipal da Saúde; Tiago Cantarelli, presidente da Câmara de Vereadores; e Matheus Ferrari, gestor do Hospital de Caridade São Francisco.