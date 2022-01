Assinado convênio para asfaltamento da Av. Euclides Kliemann, em Agudo

Nesta terça-feira, dia 18, o vice-prefeito de Agudo, Pedrinho Müller, assinou com o Governo do Estado o convênio que habilita o município para prosseguir com o projeto de pavimentação da Avenida Euclides Kliemann, por meio do programa “Pavimenta RS”.

“Hoje damos mais um passo importante em relação aos projetos de infraestrutura que vão posicionar Agudo como um município referência”, destaca Pedrinho. O vice-prefeito também relembrou a relevância histórica da obra de abertura da Avenida Euclides Kliemann e a ligação da ERS-348 com o Hospital, aguardada por décadas pela comunidade agudense.

O ato de assinatura, que aconteceu em Porto Alegre, foi acompanhado pelo Secretário Municipal de Obras de Agudo, Maurício Ângelo, e contou com a presença do Secretário Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Luiz Carlos Busato, e demais autoridades do Governo do Estado.

Para o secretário Busato, que coordena o programa no Governo do Estado, o Pavimenta RS representa uma mudança na forma de fazer gestão. “Não foi o Estado quem decidiu, de cima para baixo, que melhorias deveriam ser feitas nas cidades. Foram os prefeitos, que conhecem o dia a dia e a realidade de sua gente, que indicaram.”, afirmou Busato.

O projeto agudense prevê a pavimentação asfáltica na Avenida Euclides Kliemann, que ligará a ERS 348 ao Hospital Agudo, com a construção de uma nova ponte sobre o Arroio Hermes.

Fonte: Prefeitura de Agudo