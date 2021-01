Assinado contrato para reforma do telhado da Escola Sete de Setembro de Vila Rosa

Foi assinado na manhã desta terça-feira, dia 5 de janeiro, no Gabinete do Prefeito de Restinga Sêca, Paulo Ricardo Salerno, o contrato com a empresa PGL Construtora, de Agudo, vencedora da licitação para a obra de reforma do telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sete de Setembro, na localidade de Vila Rosa, interior de Restinga Sêca.

A Tomada de Preços nº 016/2020 teve como objeto a contratação de empresa por empreitada global (material e mão de obra). O valor de referência da licitação era de R$ 78.818,90 porém, o valor contratado foi de R$ 70.019,78 gerando uma economia de R$ 8.799,12 aos cofres públicos.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca