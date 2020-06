Assinada ordem de serviço para segunda etapa da obra do Estádio Municipal de Restinga Sêca

Foi assinada na manhã desta segunda-feira, dia 1º de junho, no Gabinete do Prefeito de Restinga Sêca, a ordem de serviço da obra de ampliação da infraestrutura esportiva do Estádio Sebastião Heredia Borges.

A obra é resultado do Contrato de Repasse OGU MC 881873/2018, firmado entre o Município de Restinga Sêca e o Governo Federal, oriundo de emenda do deputado Marcio Biolchi.

A segunda etapa da obra do Estádio Municipal prevê a construção dos vestiários, banheiros, salas para administração e copa, com área de 220,18 m². O valor da obra totaliza R$ 292.128,66 e o prazo para execução é de 180 dias.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca