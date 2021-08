Assinada ordem de início para pavimentação de ruas em Restinga Sêca

O prefeito de Restinga Sêca, Paulo Ricardo Salerno, assinou na quarta-feira, dia 11, a ordem de início para as obras de pavimentação das ruas Adão Mário de Oliveira Dorneles (trecho entre a Rua Vicente Cardoso e a Rua Paulo Gonçalves Mostardeiro, no bairro Bela Vista) e Ernesto Friedrich (trecho entre a Rua Pedro Giuliani e o portão de acesso à EMEF Francisco Giuliani).

O Contrato nº 059/2021, no valor de R$ 123.483,72, contempla com obras de pavimentação, colocação de meio-fio, passeios, drenagem e sinalização viária a Rua Adão Mario de Oliveira Dornelles, e o Contrato nº 060/2021, no valor de R$ 37.439,51, contempla com obras de pavimentação, colocação de meio-fio e passeios a Rua Ernesto Friedrich.

Ambos os contratos foram assinados com empresa PGL Construtora Ltda., vencedora da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 003/2021. Os recursos para os investimentos são oriundos do programa FINISA.

Após assinada a ordem de início, a empresa tem 60 dias para entregar a obra finalizada.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca