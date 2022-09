Assinada a ordem de início da obra de calçamento da estrada de Cerro Comprido, em Faxinal do Soturno

Foi assinada na manhã desta sexta-feira, dia 16, o documento que autoriza a empresa F.S Obras Ltda, de Júlio de Castilhos, ganhadora da Tomada de Preços nº 03/2022, a dar início aos serviços de pavimentação de 1,5 km da estrada do Cerro Comprido, com área total de 9 mil metros quadrados.

A ordem de início de serviços foi assinada pelo Prefeito Clovis Alberto Montagner, pelo responsável pela empresa F.S Obras Ltda Felipe dos Santos e pelo Engenheiro Civil e fiscal do contrato Carlos Augusto Pretzel. A empresa deverá iniciar os serviços em até dez dias.

A assinatura do documento foi realizada na Casa do Peregrino – São Pio, após uma reunião com os moradores do Cerro Comprido, na qual foi explicado sobre como deve ocorrer a obra de calçamento, sobre o trânsito no local e foram tiradas dúvidas dos moradores.

Estiveram presentes, além dos faxinalenses que residem no trecho, o Prefeito Clovis Alberto Montagner, o Secretário de Obras e Serviços Públicos Clóvis Benetti, o Secretário da Administração e Gestão Financeira Iramir Zanella, o Engenheiro Civil Carlos Augusto Pretzel e o responsável pela empresa F.S Obras Ltda Felipe dos Santos.

A obra de cascalhamento do acesso secundário à Ermida São Pio pela Linha Formosa já está concluída. Nos próximos dias será feita a sinalização do trecho.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno