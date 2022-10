Assinada a ordem de início da construção da Escola de Educação Infantil de Paraíso do Sul

O prefeito de Paraíso do Sul, Artur Ludwig, assinou nesta segunda-feira, dia 3, a ordem de início de serviço para a construção da Escola Municipal de Educação Infantil (Creche Municipal) que se localizará ao lado da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

A obra será realizada pela empresa PGL Construtora Ltda., de Agudo, no valor de R$1.158.414,57 e com recursos próprios do município. Conforme a Prefeitura, este investimento em Educação Infantil é o maior já realizado na história do município, o que mostra o compromisso da administração com as mães trabalhadoras e com o atendimento às crianças.

Além do prefeito, participou do ato de assinatura o vice-prefeito, Arnildo Schunemann; a secretária municipal de Educação e Cultura, Rosângela Baumhardt; e demais secretários municipais, o responsável pela obra, além da diretora Janine Schlesner e vice-diretora Dalvane Ziebel da Escola Municipal de Educação Infantil Pastora Liane Boeck Schmitt e Conselho de Pais e Mestres (COM) da escola, assim como diretores das demais escolas do município.

Com informações da Prefeitura de Paraíso do Sul.