Assessoria do deputado Paulo Pimenta visita Formigueiro

Os assessores do deputado federal Paulo Pimenta, Julio Lima e Marcio Silva, acompanhados do superintendente Sidnei Pereira da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do sul – Famurs visitaram na tarde de terça-feira, dia 2, o município de Formigueiro.

Os assessores foram recebidos no Gabinete, pelo prefeito em exercício, Gilson Murilo Severo, pelo secretário de Administração Fabiano da Luz e pelo prefeito Jocelvio Gonçalves Cardodo, o Xiru, que mesmo de férias fez questão de estar presente.

Eles reafirmaram o compromisso do deputado Paulo Pimenta com Formigueiro. Os assessores confirmaram também, a destinação de um caminhão caçamba para o município.

O superintendente da Famurs, Sidinei Pereira, em nome do presidente da entidade, Emanuel Hassen de Jesus (Maneco), colocou a federação, a disposição do município.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro