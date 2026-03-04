Assembleia de Verão 2026 da Famurs começa nesta quarta-feira

Gestores de todo o Rio Grande do Sul estarão reunidos, a partir desta quarta-feira (4/03), em Torres, para o maior encontro municipalista do estado, a Assembleia de Verão da Famurs. Com o tema “O que vem pela frente? Para novas perguntas, novas respostas”, o evento contará com três dias de intensa mobilização municipalista, debates técnicos e diálogos políticos fundamentais para o futuro do RS.

As atividades iniciam na quarta-feira, com o credenciamento e recepção dos participantes, das 16h às 18h. O destaque da noite será a 1ª Famurs Move RS. A iniciativa busca unir o esporte ao compromisso social, mobilizando gestores municipais e a comunidade em torno do combate à violência de gênero. A concentração ocorre às 18h30 na Beira Mar (lateral da SAPT), com largada oficial às 19h30 e cerimônia de pódio prevista para as 21h.

Na quinta-feira, a programação contará com painéis no Palco Crescer que irão discutir, orientar e apresentar soluções sobre temas como desenvolvimento econômico e rural, turismo gaúcho, projetos de lei em tramitação, além das reformas tributária, administrativa e previdenciária e seus impactos nos municípios. Já no Palco Vida, acontecerá o Encontro das Primeiras-Damas e, à tarde, o Encontro de Secretários de Turismo, em parceria com a Secretaria de Turismo do RS. O Espaço Confraria fica reservado para a Reunião do Conselho de Secretários Municipais de Fazenda e Finanças do RS (Consef/RS).

Durante a programação de sexta-feira, a presidente da Famurs, Adriane Perin de Oliveira, fará o lançamento oficial da campanha institucional “VIDA: todos por Ela”, que tem o objetivo de unir o poder público em torno de políticas que tornem as cidades mais seguras, especialmente para as mulheres. A campanha também busca conscientizar a população quanto à importância de realizar denúncias ao menor sinal de agressão física ou psicológica.

A Assembleia de Verão 2026 acontece de 4 a 6 de março, em Torres, com o patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, BM Soluções, Sebrae, Corsan, BRDE, Badesul, Governança Brasil, Lau e Laux Brinquedos, Aprende Brasil, 1 Doc, A Página, GRA Máquinas, XCMG, CREA-RS, Editoria do Brasil, Grupo Priori, RCE, Keike Hut, Kunzler Equipamentos, Viação Ouro e Prata, Shantui, Granpal, IPE Saúde e Caixa. O evento conta ainda com o apoio da Prefeitura de Torres, Amlinorte, CNM, Planalto Transportes, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Emater/RS e Invest RS. A programação completa está disponível em bit.ly/AGV2026

SERVIÇO

O quê? Assembleia de Verão 2026

Quando? 4 a 6 de março

Onde? SAPT – Rua Kalil Sehbe, 5 – Torres

Inscrições gratuitas em bit.ly/AGV2026