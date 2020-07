Asfalto é colocado na ciclovia em Faxinal do Soturno

Uma das formas de prevenir o contágio do Coronavírus e de promover a saúde e bem-estar é praticando atividade física regularmente. As pessoas que costumam fazer caminhadas, correr ou andar de bicicleta em Faxinal do Soturno estão usufruindo diversas melhorias na infraestrutura da mobilidade urbana do Município.

Além do asfaltamento da Avenida Vicente Pigatto, em toda a extensão, a Administração Municipal também está asfaltando a ciclovia. O trecho de aproximadamente 800 metros, entre o CTG Coração do Rio Grande e o trevo de acesso à Dona Francisca e São João do Polêsine está de cara nova.

Na segunda-feira, dia 6 de julho, a Della Pasqua Engenharia e Construções Ltda., empresa que venceu a licitação, colocou uma camada de três centímetros de asfalto no percurso.

A obra teve início na segunda quinzena de maio, com a construção das caixas de captação de água e sistemas de drenagem. Após, foi feito o nivelamento da ciclovia e compactação do solo. Em um terceiro momento, a empresa instalou os meios-fios e colocou brita, material que serviu de base para receber o asfalto. Agora, falta apenas a sinalização da ciclovia, delimitando o espaço para os pedestres e para os ciclistas, e demais acabamentos para finalizar o trabalho, dentro de alguns dias, conforme as condições do tempo.

O investimento é de cerca de R$ 230 mil, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, destinados para Faxinal do Soturno por meio de emenda parlamentar do então deputado federal José Otávio Germano.



Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno