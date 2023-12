ARTIGO | Desafios Tecnológicos na Educação: Impactos dos Celulares em Sala de Aula

Imagem: Pixabay (Biblioteca de imagens gratuitas na internet)

A educação enfrenta desafios significativos no que diz respeito à incorporação de tecnologias em suas práticas. Sem dúvida, o acesso à informação desempenha um papel fundamental no processo de aprendizagem. No entanto, surge uma preocupação quando o conteúdo acessado revela-se inadequado ao contexto escolar. Nesse sentido, o uso de dispositivos móveis em salas de aula tem sido examinado no meio científico, com o objetivo de avaliar seus potenciais impactos prejudiciais, tais como:

• Kates e colaboradores (2018) observaram que o uso de celulares em sala de aula levou os alunos a se envolverem em atividades não relacionadas ao ensino, prejudicando a retenção e compreensão dos conteúdos.

• Carrier e colaboradores (2015) e Dontre (2011) apontam que os estudantes podem levar até 20 minutos para recuperar o foco após interagirem com informações não relacionadas ao ensino.

• Hall e colaboradores (2020) destacam os efeitos negativos do uso de computadores pessoais por alunos, assim como seus impactos nos colegas próximos em sala de aula.

• Gorjón e Osés (2022), ao analisarem dados internacionais, incluindo o PISA, constataram uma associação negativa entre o uso excessivo de tecnologias de informação e o desempenho dos alunos.

Esses estudos, entre outros, foram compilados em um relatório da UNESCO em 2023, que analisou dados globais sobre o uso de tecnologias em sala de aula. O documento também revela que países têm implementado legislações para controlar ou proibir esse uso. Já em nosso contexto local, no Rio Grande do Sul, a Lei nº 12.884 de 2008 proíbe o uso de telefones celulares em sala de aula. No entanto, a fiscalização é limitada, e quando ocorre, há poucas medidas eficazes para que os alunos restrinjam seu uso.

É importante salientar que este artigo não tem a intenção de tomar partido a favor ou contra o uso de celulares em sala de aula, mas sim informar os pais e responsáveis para que reflitam sobre essa questão. Por fim, lanço aos leitores as seguintes indagações: “Como adulto ou jovem, você consegue exercer controle sobre os conteúdos que consome no celular? Esses conteúdos contribuem para o seu aprendizado cotidiano ou são exclusivamente para entretenimento?”

