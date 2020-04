Artesãs de Faxinal do Soturno confeccionam máscaras para os profissionais da saúde

Em tempos de pandemia, a solidariedade e a empatia podem fazer a diferença no dia a dia daqueles que, ao contrário da maioria das pessoas, não podem parar. Os profissionais da saúde estão na linha de frente para o combate do vírus e também prestam um serviço essencial à população, afinal, as demais doenças não deixaram de existir com a chegada do Coronavírus. Felizmente, Faxinal do Soturno não possui nenhum caso de Covid-19 confirmado, o que pode ser resultado das medidas de proteção adotadas desde a segunda quinzena do mês de março.

Todavia, o vírus vem se alastrando pelo Rio Grande do Sul e com a chegada do outono e, logo em seguida, do inverno, a preocupação com as patologias aumenta, assim como o risco para os profissionais da saúde, responsáveis pelo atendimento à população. Preocupadas com a escassez dos equipamentos de proteção individual (EPI), em virtude da grande demanda causada pelo Coronavírus, um grupo de artesãs agricultoras de Faxinal do Soturno, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Emater, confeccionou 90 máscaras de tecido lavável, para serem usadas pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde, na Unidade Básica de Saúde da Sede e no Posto de Saúde de Santos Anjos.

As artesãs Rosa Fréo Dalla Corte, do Sítio Alto, Cleonice Brezolin, do Sítio dos Mellos, Lorena Casarin, também do Sítio dos Mellos e Onilda da Veiga, do Sítio Alto dedicaram seu tempo e seu dom para a causa maior, que é a saúde dos munícipes faxinalenses. O material foi entregue na sexta-feira, dia 27 de março. Conforme o Secretário Municipal da Saúde, Lourenço Moro, as máscaras podem ser lavadas, esterilizadas e reaproveitadas. “É um gesto muito importante, neste momento de crise epidêmica e falta de EPIs, colaborando com os profissionais da saúde. As nossas equipes agradecem”, enfatiza.

Outra artesã, a Eliana Benetti, da Saxônia, segue com a mão na máquina, confeccionando máscaras reutilizáveis que serão destinadas para os profissionais do Hospital de Caridade São Roque.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno