Artesãs da Casa do Artesanato de Faxinal do Soturno recebem treinamento

Com o objetivo de fomentar e qualificar o turismo em Faxinal do Soturno e na Quarta Colônia, a coordenadora de Cultura e Turismo da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno, Vanessa Baccin, ministrou um treinamento na tarde de quarta-feira, dia 14. Participaram do encontro, realizado no Auditório Municipal, integrantes da Associação dos Artesãos, que tem sede na Casa do Artesanato, que fica localizada na Praça Matriz Vicente Pallotti.

De acordo com Vanessa, a Casa do Artesanato também é um ponto de informações turísticas e, diante disso, é importante que as artesãs estejam preparadas para receber os visitantes e orientá-los sobre as potencialidades do município e da região. Entre os assuntos abordados estiveram a história de Faxinal do Soturno, os pontos turísticos e serviços como alimentação e hospedagem. Também foram repassados alguns diferenciais do bom atendimento, como o acolhimento, a prestatividade, entre outros.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno