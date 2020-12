Artesanato como terapia e fonte de renda: conheça o trabalho das artesãs da Casa de Faxinal

Viajar pelo mundo das cores, tecidos, agulhas, tesouras, sempre é uma jornada criativa e energizante. Prova disso é que o artesanato é considerado uma terapia por todas as artesãs que expõem seus trabalhos na Casa de Faxinal – Centro de Informações Turísticas, localizado na ERS-149, próximo ao trevo de acesso à Dona Francisca e São João do Polêsine.

Nesta época do ano, com a chegada das festas de Natal e Ano Novo, os olhares se voltam os produtos feitos à mão como uma forma de presentear alguém especial com uma lembrança personalizada e feita com muito carinho. Por isso, a demanda aumenta nos ateliês, que trabalham com encomendas e também produtos a pronta entrega. Na Casa de Faxinal, as peças podem ser adquiridas aos finais de semana, quando o espaço está aberto, tanto no sábado quanto no domingo, das 13h às 19h. Também é possível comprar diretamente com as artesãs, que vamos apresentar a partir de agora:

Rosa Fréo Dalla Corte – Sítio Alto

Funcionária pública aposentada, ela trabalha com crochê, tricô, bordados e costuras em geral. Aprendeu a usar as agulhas aos 10 anos, com a mãe. A experiência profissional em uma malharia da cidade proporcionou a prática com a máquina de costura. O artesanato sempre acompanhou Rosa, em todas as ocupações. Quando foi técnica de enfermagem, passava os plantões com agulha e linha na mão. Atualmente, com mais tempo livre, tem o trabalho manual como complemento da renda, enquanto cuida da casa e dos netos. Contato: (55) 9 9919-9173.

Onilda da Veiga e Darci Borges – Sítio Alto

O casal de aposentados forma uma dupla de sucesso também no artesanato. Ele trabalha com madeira e ela, com linhas, tintas e tecidos, além de fazer os acabamentos nos itens de marcenaria. Há oito anos, Onilda e Darci vieram de Santa Maria para morar em Faxinal do Soturno, em busca de calmaria para esta nova fase da vida. A filha de coração do casal, Isadora, tem 13 anos e já está tomando gosto pelo artesanato. Um destaque da produção da família são as casas de passarinho, mas os trabalhos são variados e de acordo com os pedidos dos clientes, que vêm de fora do Município para comprar. Contato: (55) 9 9945-7597.

Eliana Gass Benetti – Linha Saxônia

Agricultora e dona de casa, Eliana trabalha com diversos tipos de artesanato. Segundo ela, tudo começou quando ainda era criança e se interessou pelo crochê. Logo vieram outras técnicas e materiais, incrementando o tricô, a costura, a cestaria (artesanato com jornal), a reciclagem, as buchas orgânicas e os porongos. Além de itens para decoração, Eliana confecciona acessórios, como necessaires, capas de térmica, bolsas, etc. O conhecimento, segundo ela, vem de muita pesquisa e dos cursos realizados pela Emater. Conforme Eliana, cada peça é única. Como o trabalho na lavoura é restrito em razão das dores nas costas, ela se dedica ao artesanato, que é uma terapia e complemento da renda. Contato: (55) 9 9731-5620

Lorena (Nena) Casarin – Sítio dos Mellos

No “Cantinho Nena Artes”, Lorena tem uma trajetória marcada pela produção de trabalhos manuais. Na infância, fez as primeiras peças em crochê e tranças com palha de trigo. Mais tarde, confeccionou o enxoval para o próprio casamento e logo sentiu que poderia fazer artesanato para vender. Começou expondo no quiosque da Praça e atualmente vende os produtos diretamente na sua residência e na Casa de Faxinal. De acordo com ela, quem trabalha com artesanato sempre está em busca de novidades e, com isso, aprende novas técnicas. Atualmente, trabalha também com costuras em geral, pintura, decoupage, tricô e patchwork. Aposentada, ela cuida da casa, da horta, das flores e tem o artesanato como uma terapia. Contato: (55) 9 9978-2706

Cleonice Brezolin – Sítio dos Mellos

O artesanato sempre fez parte da vida da Cleonice e, com a aposentadoria, está ainda mais presente no dia a dia dela e do esposo, Ló Moisés. Quem chega na propriedade do casal logo percebe o apreço dos dois pelas flores, principalmente as suculentas. No ateliê, a Cléo, como é chamada pelas colegas artesãs, trabalha em várias frentes na costura e pintura. Entre os itens mais vendidos estão os jogos de cama pintados a mão, tapetes, toalhas de mesa, capas de térmica e, com a chegada do Natal, as guirlandas. Há alguns anos, um acidente doméstico comprometeu as habilidades das mãos de Cleonice, mas ela não desistiu e conseguiu se reabilitar com muita dedicação na fisioterapia, sempre pensando na importância do artesanato em sua vida. Contato: (55) 9 9611-7025

Caren Dotto – Centro de Faxinal do Soturno

Após cerca de 20 anos residindo em Novo Hamburgo, Caren voltou a morar em Faxinal do Soturno, sua terra natal e já fazem seis anos desde então. Com dedicação exclusiva ao artesanato, ela possui um ateliê em casa, onde a criatividade e o amor são itens obrigatórios em todos os projetos. Nos trabalhos manuais, ela começou com o ponto cruz, por curiosidade e, com o passar do tempo, foi encarando novos desafios e aprendendo mais técnicas. Atualmente, ela trabalha com tecidos, costura, feltro, entre outros materiais. As principais peças que produz são bonecas de pano, guirlandas, necessaire, máscaras de tecido, chaveiros, sousplat, guardanapos, etc. Segundo Caren, o artesanato é um complemento da renda, juntamente com os cosméticos que ela vende. Mas o principal é a terapia e o bem-estar que os trabalhos manuais proporcionam. Contato: (55) 9 9944-0490

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno