Arte, Música e Magia no 14ª Natal Iluminado da Quarta Colônia passaram por Dona Francisca

A região já está recebendo as diversas atrações do evento “Arte, Música e Magia no 14ª Natal Iluminado da Quarta Colônia”. Nesta segunda-feira, dia 16, pela parte da tarde, no Clube Franciscano, foi a vez do município de Dona Francisca receber o espírito do Natal.

Com belíssimas apresentações, que proporcionaram lindos sorrisos em crianças e adultos, foram apresentados gratuitamente para a comunidade dois espetáculos: “Cordel de Natal”, com Jonatan Ortiz Borges, e “O Natal do Macaco Simão”, do Grupo Pregando Peça.

Com texto baseado na linguagem do Cordel, o ator e poeta Jonatan apresenta a poesia de Cordel e a magia das bolhas de sabão. Poeta, contador de histórias, ator e participante de diversos eventos literários, Jonatan é natural de Canoas e iniciou na área artística no ano de 2008. Já o espetáculo do Macaco Simão apresenta uma linda e engraçada história, com destaque para uma árvore de Natal encantada.

Durante a realização do evento em Dona Francisca, Mariza Stivanin Bozzetto, presidente da Fundação Ângelo Bozzetto, esteve presente se falou sobre as ações realizadas pela entidade, bem como a programação do Natal Iluminado da Quarta Colônia, destacando as belíssimas apresentações e os grandes espetáculos que a região irá receber.

O evento tem promoção da Nova Palma Energia, por meio da Fundação Ângelo Bozzetto, com apoio das Prefeituras, artistas, voluntários e produtores culturais, além de alunos e professores do Projeto Expressando Arte.

As apresentações são uma realização da Fundação Ângelo Bozzetto; com produção cultural de L.C. Vilanova Projetos Culturais; patrocínio cultural da Nova Palma Energia; e financiamento Pró-Cultura RS Lei de Incentivo e Fundo e Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio da Secretaria da Cultura.

Programação

Arte, Música e Magia no 14º Natal Iluminado da Quarta Colônia – Palco Lic

Dia 19/12 – 20h – Silveira Martins – Praça Central

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– O Natal do Macaco Simão – Grupo Pregando Peça

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Show musical – Maurício Bailardi

Dia 20/12 – 20h – Restinga Sêca – Praça Central

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Uma Canção de Amor – Companhia Armazém

Dia 21/12 – 20h – Faxinal do Soturno – Praça Central

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Uma Canção de Amor – Companhia Armazém

Dia 22/12 – 20h – Nova Palma – Praça Central

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– O Natal do Macaco Simão – Grupo Pregando Peça

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Show musical – Filipe Girardi

14º Natal Iluminado da Quarta Colônia – Desfiles

Dia 20/12 – 21h30min– Desfile – Restinga Sêca

Dia 21/12 – 21h30min – Desfile- Faxinal do Soturno