Arrozeiros pedem ao governador do Estado medidas emergenciais para o Irga

O setor arrozeiro esteve reunido na manhã de sexta-feira, dia 20 de agosto, em Uruguaiana, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Na ocasião, foram entregues documentos salientando a importância da reestruturação do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), e seu papel para a cadeia orizícola do Estado. A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), esteve representada pelo seu vice-presidente Roberto Fagundes Ghigino.

De acordo com o dirigente, foi demonstrada a importância da lavoura arrozeira para a economia do Estado em mais de 200 municípios gaúchos e na segurança alimentar do país. Para isso, o Irga é fundamental, mas o órgão vive uma situação drástica. “Precisamos que isso avance o mais rápido possível em função de que estamos perdendo tempo de pesquisa, mão de obra como pesquisadores e extensionistas para a iniciativa privada e isto é muito ruim para o nosso setor”, explicou.

Além de Ghigino, que também é presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, participaram do encontro os conselheiros do Irga Ariosto Pons, que é vice-presidente da associação do município, e Werner Arns Filho.

Fonte: Agência AgroEffective