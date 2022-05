‘Arrozeiros como produtores multissafras’ será tema da 33ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz

A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) definiu datas e tema para a 33ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas. O evento, marcado para os dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2023, na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS), irá debater inovações para a cadeia orizícola e terá como tema “Arrozeiros como produtores multissafras”.

Crédito Carlos Queiroz Divulgação

Conforme o presidente da entidade, Alexandre Velho, o novo tema dá destaque à necessidade dos produtores buscarem intensificar o sistema de produção. “Além do arroz e da soja, é importante o produtor ter também no sistema a pecuária e o milho, para que possua várias alternativas que tragam rentabilidade aos seus negócios”, explicou o dirigente.

O evento será focado na parte técnica com o objetivo de potencializar economicamente o uso das propriedades rurais, conscientizando e dotando o produtor de ferramentas para que possa extrair o máximo de cada propriedade. A edição 2022 contou com a visitação de mais de 9.000 produtores rurais, cerca de 100 expositores e 40 vitrines tecnológicas, debates setoriais, além da presença de representantes da toda a cadeia produtiva, instituições de pesquisa e ensino do setor e empresas que investem em tecnologia agrícola para terras baixas em todo o mundo.

A Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas é uma realização da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), correalização da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e apoio do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).



Fonte: Agência AgroEffective