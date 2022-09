Arquidiocese de Santa Maria reconhecerá UFN como Universidade Católica

O próximo sábado, dia 17 de setembro, marcará uma data mais que especial para a história da Universidade Franciscana (UFN) e do Ensino Superior no Rio Grande do Sul com a assinatura do Decreto de instauração como Universidade Católica por excelência. Esta distinção se soma à extensa trajetória de 67 anos da UFN, sendo um reconhecimento à catolicidade da Instituição, sua evolução como Universidade e na formação de pessoas humanas, com promoção da cultura e com valorização ética.

O Arcebispo Metropolitano de Santa Maria, Dom Leomar Antônio Brustolin, em acordo com as Constituições Apostólicas Ex Corde Ecclesiae, Sapientia Christiana e Veritatis Gaudium, em consonância com as orientações do Direito Canônico e alinhada às Diretrizes e Normas para as Universidades Católicas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) reconhecerá a UFN como Universidade Católica de Direito Diocesano. Desta forma, o Arcebispo confirma a qualidade e excelência acadêmica do projeto educacional coerente ao ensino humanista e cristão aplicados pela UFN, além de evidenciar o comprometimento permanente e integral com a pesquisa que já estavam adequados a este perfil católico.

A Celebração Eucarística de reconhecimento como Universidade Católica será realizada às 10h na Capela São Francisco de Assis no Prédio 15 – Conjunto III da Universidade Franciscana (com entrada pela Rua Duque de Caxias, 789), com a presença de convidados da Igreja Católica, autoridades civis, militares e políticas de Santa Maria, além de representantes da educação, de entidades de classe e colaboradores da Universidade. O dia escolhido, 17 de setembro, remete à data lembrada pela Igreja Católica em que São Francisco de Assis recebeu suas chagas nas mãos e nos pés.

A UFN TV realizará a transmissão ao vivo pelo seu canal no YouTube (https://www.youtube.com/ufntv).

Fonte: UFN