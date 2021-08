Arquidiocese de Santa Maria realiza posse de seu novo Arcebispo

A programação para a posse de Dom Leomar Antônio Brustolin, como segundo Arcebispo de Santa Maria, iniciará no sábado, dia 14, a partir das 17h com uma Celebração Eucarística na Catedral Metropolitana de Santa Maria, ainda como Arcebispo nomeado. Dom Leomar, presidirá a Eucaristia que contará com a presença de convidados, familiares e da comunidade.

Após a cerimônia, será realizado um momento de Oração em memória das vítimas da tragédia da Boate Kiss, na Rua dos Andradas, em frente ao prédio onde funcionava o estabelecimento.

No domingo, 15 de agosto, com a Celebração Eucarística às 10h, no Santuário-Basílica da Medianeira acontecerá a Posse Canônica de Dom Leomar. Após leitura da Bula Papal, entrega do Báculo e da Cátedra, haverá o pronunciamento de Dom Hélio diante de Bispos, Presbíteros, Diáconos, Consagrados, autoridades, familiares, comunidades e amigos de Dom Leomar.

A data escolhida para a sucessão de Dom Hélio, no dia 15 de agosto ocorre junto a outras datas importantes para a comunidade católica. Neste dia se comemora a Assunção de Maria Santíssima, a celebração dos 111 anos da criação da Diocese de Santa Maria, aniversário de Dom Leomar e Inauguração do Santuário-Basílica.

Com o intuito de cumprir os protocolos sanitários, exigidos pelo momento pandêmico, a celebração presencial será restrita a representantes do clero, religiosos, leigos, autoridades, imprensa e convidados. A participação na Celebração Eucarística será mediante apresentação de convite ou credencial.

A Rádio Integração 98.5 FM transmitir a solenidade em cadeia com a Rádio Medianeira.

Biografia do segundo Arcebispo de Santa Maria

Dom Leomar Antônio Brustolin nasceu em 1967, em Caxias do Sul, RS. É filho de Léo e Maria Celeste Brustolin (in memoriam).

Cursou Filosofia na Universidade de Caxias do Sul e Teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Foi ordenado presbítero do clero da Diocese de Caxias do Sul em 1992. Realizou Mestrado em Teologia Sistemática na Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte (1993) e concluiu o doutorado em Teologia pela Universidade San Tommaso – Roma (2000).

Foi pároco da Paróquia Santa Teresa, catedral diocesana de Caxias do Sul. Coordenou o curso de Formação Teológica para Leigos de Caxias do Sul (1993-2015). Integrou a equipe ecumênica da diocese. Coordenou os cursos de especialização em Ensino Religioso e Teologia Pastoral na Universidade de Caxias do Sul.

De 2005 a 2021, foi professor de Teologia na PUCRS, onde atuou como coordenador do Programa de Mestrado e Doutora- do em Teologia, com pesquisas e publicações nas áreas de Antropologia Teológica, Mariologia, Pastoral Urbana e Catequese. Foi Prefeito de Estudos da afiliação da Teologia da PUCRS com a Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Lateranense, Roma (2008 a 2021).

Em 2015 o Papa Francisco nomeou-o Bispo-Auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre e titular de Tigava. Foi bispo referencial do Vicariato de Porto Alegre (2015 a 2018), bispo referencial do Vicariato de Canoas (2019 a 2021). Coordenou a pastoral da Comunicação e foi bispo referencial para a Iniciação à Vida Cristã da Arquidiocese de Porto Alegre.

Atualmente, é bispo referencial da Comissão de Educação e Cultura do Regional Sul 3 da CNBB e membro da Comissão Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB.

Tem 42 livros publicados, sendo sua última obra: Sob o olhar de Guadalupe, sinais do céu sobre a Terra. São Paulo: Paulus, 2021. (2. ed).

Fonte: Arquidiocese de Santa Maria