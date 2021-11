Arquidiocese de Santa Maria promove encontro com prefeitos

A Basílica da Medianeira recebeu na tarde nesta terça-feira, dia 16, o primeiro encontro promovido por Dom Leomar Antônio Brustolin com os prefeitos das cidades que compõe a arquidiocese. Dos 26 municípios que formam o território arquidiocesano 16 tiveram participação de seus representantes: Santa Maria, Dilermando de Aguiar, Faxinal do Soturno, Quevedos, Mata, Jaguari, Toropi, São Pedro do Sul, Nova Palma, Dona Francisca, São Martinho da Serra, Restinga Sêca, Tupanciretã, Júlio de Castilhos, Ivorá e Formigueiro. Também participaram do encontro os padres Bertilo Morsch e Ruben Dotto.

Durante a apresentação, cada convidado falou sobre a necessidade de mais ações sociais e da busca de parcerias para auxiliar suas populações. Após ouvir a todos o arcebispo explanou suas preocupações com todas as fragilidades que a pandemia deixou evidentes, principalmente, na educação. Apesar da região ser reconhecida pela capacidade de formação universitária, há um alto número de pessoas consideradas analfabetas ou semianalfabetas na área de atuação da arquidiocese.

Dom Leomar falou sobre a intenção de criar parcerias, cuidar das pessoas e sobre a programação de festas religiosas e turismo religioso. “Precisamos criar vínculos e estarmos à disposição, para juntos, desenvolvermos parcerias que desenvolvam a questão cultural e pensarmos no turismo religioso como forma de evangelização” concluiu.

Os participantes avaliaram como positivas todas as propostas, elencaram possibilidades de atividades que já acontecem e precisam ser mais bem divulgadas e sugeriram a criação de um comitê para avançar nas propostas e formas de atuação dos municípios em um projeto regional de Turismo Religioso. Os gestores municipais foram presenteados com um exemplar da Encíclica Fratelli tutti, do Papa Francisco, sobre fraternidade e amizade social e uma Imagem de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. Ao final do encontro, em frente à Imagem da Medianeira receberam bênçãos e realizaram uma oração pelos seus munícipes.

Fonte: Arquidiocese de Santa Maria