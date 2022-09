Arquidiocese de Santa Maria prepara a 79ª Romaria Estadual da Medianeira

Com o tema Medianeira da Graça, Educadora da Paz, a Romaria Estadual de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças retoma suas atividades presenciais, após dois anos de pandemia. A Comissão Organizadora propõe uma programação com momentos de estudo, oração, cultura e convivência.

Simpósio de Mariologia, de 21 a 23 de outubro na UFN, em parceria com a FAPAS, para refletir sobre a pessoa de Maria na Bíblia, na Igreja, na arte e na devoção popular. Entre os palestrantes estão o Mestre em mariologia Vinícius da Silva Paiva, do Rio de Janeiro e o Padre José Ulysses da Silva, de Aparecida.

As Trezenas ocorrem de 23 de outubro a 4 de novembro. Na Basílica, diariamente, às 6h15min acontecerá a Trezena Penitencial. E a Trezena Móvel percorrerá 13 paróquias da cidade, sempre às 20h.

Visita em Instituições de Ensino -Devido à Campanha da Fraternidade 2022, que trata de Educação, a Imagem da Medianeira, visitará algumas instituições de ensino, como proposta de uma educação humanista e integral.

Romaria em dois dias – 5 e 6 de novembro, no sábado ocorrerão diversas missas na Basílica. A Quermesse no Parque será aberta ao público, às 10h, com a Banda da Brigada Militar. A Orquestra Sinfônica de Santa Maria apresentará o Concerto para Maria no Altar-monumento, às 20h e às 22h haverá uma Procissão Luminosa no Parque. À meia noite de sábado haverá uma Serenata para Maria com oferecimento de flores em gratidão pela proteção da Medianeira nas horas de provação. Durante toda madrugada, na Basílica, jovens irão louvar e cantar para a Virgem.

No domingo, 6, a Procissão sairá às 8h30min da Catedral em direção à Basílica. A Banda da Base Aérea acolherá os romeiros no Parque. A missa das 10h será celebrada por todo o clero e presidida pelo Arcebispo de Goiânia e presidente da Comissão de Educação e Cultura da CNBB, Dom João Justino de Medeiros e Silva. O Arcebispo de Santa Maria, Dom Leomar Antônio Brustolin presidirá a Missa das 18h com os educadores da cidade, momento de encerramento da Romaria 2022.

Haverá apresentações artísticas nos dois dias, em aldeias temáticas, onde também estarão disponíveis, alimentos e bebidas na Praça de Alimentação. Todas as atividades e espaços buscam atender a máxima que acolher também é evangelizar. A Romaria contará com ampla cobertura, através da TV Aparecida, para todo o Brasil.