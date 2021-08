Área da pedreira de Formigueiro recebe recuperação ambiental

Na última quarta-feira, dia 4, uma área utilizada da pedreira do município, localizada no Cerro do Formigueiro, recebeu o plantio de mudas de árvores nativas, com o objetivo de recuperação ambiental do local.

O trabalho foi conjunto entre a Prefeitura de Formigueiro, que adquiriu as mudas a serem plantadas, e o Exército Brasileiro, que participou com a mão de obra.

A parceria faz parte da comemoração dos 118 anos da 3ª Divisão de Exército, que determinou tarefas relacionadas ao meio ambiente para suas unidades. Em Formigueiro, a execução do serviço foi da 3ª Companhia de Comunicações Blindada.

O secretário de Agricultura Idélio Foletto coordenou o preparo do terreno para que fosse executado o plantio. A fiscal ambiental Karina Soares Dias fiscalizou o trabalho e irá acompanhar o processo de crescimento das plantas.

Para comemorar a atividade, autoridades civis e militares participaram do ato de entrega da área recuperada da pedreira. O vice-prefeito Gilson Murilo B. Severo representou o Executivo, e o vereador Pablo Milani, presidente da Câmara, representou o Legislativo.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro