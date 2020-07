Área da Mitra passa ao município de Ivorá

A Administração Municipal de Ivorá comemora a transmissão de propriedade de uma área de 5.67 hectares pertencente a Mitra Diocesana, onde será criado o Parque Municipal de Eventos.

No dia 3 de julho foi realizada a assinatura do documento de transmissão de propriedade, na presença do prefeito de Ivorpa, Ademar Binotto, padre Ruben Natal Dotto e Renato Ilo Londero, procuradores da Mitra Metropolitana, de Santa Maria.



“Há mais de 26 anos nascia, ao lado da Torre da Igreja Matriz São José, o Tradicionalismo Gaúcho, no Município de Ivorá. O padre Olinto Cremonese e um grupo de amigos construíram um rancho coberto de palha de coqueiro, para comemorar a Semana Farroupilha”, lembra o prefeito, Ademar Binotto, acrescentando que o amor pela tradição foi atraindo mais simpatizantes, onde o padre Olinto cedeu uma área maior, da Mitra, para os eventos gauchescos, como rodeios, atividades campeiras e culturais. “O sonho desta área ser de propriedade do município vem de muito tempo”, afirma o prefeito.

Segundo o prefeito Binotto, o padre Olinto é o patrão de Honra do Centro de Tradições Gaúchos (CTG) Centelha do Imigrante, com mérito pelo trabalho e dedicação ao município de Ivorá e, em especial ao tradicionalismo gaúcho, quando plantou a “semente”, ao lado da torre da Igreja Matriz, se caracterizando como elo entre a Administração Municipal e a Mitra Metropolitana de Santa Maria para negociação da área.

